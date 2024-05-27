Süper Lig'de büyük bir heyecanla takip edilen şampiyonluk yarışı sonuçlandı ve Galatasaray mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı takımın bu başarısı taraftarları sevince boğarken, Fenerbahçe taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Ancak, yaşanan bu spor olayı yalnızca futbolla sınırlı kalmadı. Ünlü astrolog Meral Güven'in sosyal medya üzerinden yaptığı skandal paylaşımlar gündemi sarstı.

"Oh canıma değsin, beter olun" diyerek tepkileri üzerine çekti

Astrolog Meral Güven, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yönündeki iddialarının boşa çıkmasının ardından sosyal medya hesaplarında son derece provokatif ve saldırgan ifadeler kullandı. Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayanlara yönelik "Oh canıma değsin, beter olun" gibi ifadelerle dolu paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımlar, futbolseverler arasında büyük tepki topladı.

Canlı yayında küfürler savurdu

Meral Güven, sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayında da skandal sözlerine devam etti. Yayında futbolseverlere ağza alınmayacak küfürler yağdıran Güven, izleyicilerden sert tepkiler aldı. Birçok kullanıcı, Güven'in bu tutumunu kınarken, bazıları da yetkililere çağrıda bulunarak, bu tür söylemlerin cezalandırılmasını talep etti.

Gözaltına alındı

Gelen son dakika bilgilerine göre, Meral Güven'in bu davranışları hukuki süreci de beraberinde getirdi. Ünlü astrolog, yaptığı hakaretler ve küfürler nedeniyle güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgilere göre, Güven'in ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi

Meral Güven'in gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok kullanıcı, ünlü astrologun sözlerini ve tutumunu kınarken, bazıları da gözaltı kararını memnuniyetle karşıladı. Futbolun birleştirici gücüne vurgu yapan birçok mesaj paylaşıldı.

Hukuki süreç başladı

Meral Güven'in gözaltına alınmasıyla birlikte hukuki süreç de başlamış oldu. Avukatlar, Güven'in sosyal medya üzerinden yaptığı hakaret ve küfürlerin yasal olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Güven'in, ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı ve toplumu kışkırtıcı söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle yargılanması bekleniyor.