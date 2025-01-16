Saif Ali Khan, Hindistan'ın Mumbai kentindeki dairesine gece saatlerinde giren bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 54 yaşındaki ünlü oyuncu, boynundan, omurgasından ve elinden defalarca bıçaklandı. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Khan, başarılı bir ameliyatla hayati tehlikeyi atlattı. Ameliyatı gerçekleştiren doktor Nitin Dange, Khan'ın omurgasında ciddi yaralanmalar oluştuğunu ve omurilik sıvısının onarılması için müdahalede bulunulduğunu belirtti.

Saldırgan kayıplara karıştı

Polisten alınan bilgilere göre, saldırganın hırsızlık amacıyla daireye girdiği ve Khan'ın engellemeye çalıştığı sırada saldırıya uğradığı düşünülüyor. Evdeki kadın çalışanın da saldırıya uğrayıp tedavi altına alındığı bildirildi. Saldırganın kayıplara karışmasının ardından polis ekipleri, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Saif Ali Khan kimdir?

70'ten fazla film ve televizyon dizisinde rol alan ve birçok ödül kazanmış olan Saif Ali Khan, Bollywood'un önde gelen isimlerinden biridir. Aynı zamanda düzenli olarak kırmızı halıda boy gösteren ünlü oyuncu, Bollywood'un en tanınmış yüzlerinden biridir.