Klasik müziğin usta isimlerinden Stjepan Hauser, İstanbul ve Antalya'da vereceği konserden önce Türk hayranları ile sosyal medya hesabı üzerinden görüntülü mesaj paylaştı.

Stjepan Hauser videosunda, İstanbul'a yeniden geleceğini belirterek, "Sizinle yeniden birlikte olacağım için sabırsızlanıyorum. Bu hayatımızın en sıcak ve çılgın günü olacak. Çok yakında görüşürüz" dedi.

Geçen yıl ilk solo turnesi "Rebel with a Cello" kapsamında İstanbul'da sahne alan sanatçı, turnenin devam konserleri için 14 Ağustos'ta İstanbul Maximum UNIQ Açık Hava'da, 17 Ağustos'ta ise Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşacak.

Klasik, pop ve rock müziğin köklü geleneklerinden yeni bir müzikal oluşturan Hauser, Pyotr İlyiç Çaykovski'den Lady Gaga'ya, Dmitri Shostakovich'ten Shakira'ya kadar geniş bir repertuvarla besleniyor.

Mstislav Rostropovich için çalmıştı

Stjepan Hauser 15 Haziran 1986 tarihinde Yugoslavya sınırları içerisinde dünyaya geldi. Hauser, Hırvatistan'ın Pula kentinde müzik eğitimine başladığı müzikal bir ailede doğdu. Hauser ortaokulu Rijeka'da bitirdi.

Hauser, Wigmore Hall , Royal Albert Hall , Amsterdam Concertgebouw , Southbank Center ve çok daha fazlasında yer alan ilkler dahil olmak üzere 40'tan fazla ülkede sahne aldı.

Hauser, Ekim 2006'da, viyolonsel yorumculuk tarihinin mihenk taşlarından olan Mstislav Rostropovich için Floransa'daki Palazzo Vecchio'daki galada sahne almak üzere seçildi.

Mstislav Rostropovich'e adanmış bir Gala Anma Konserinde Metropolitan Sinfonia ile Kol Nidre'yi çalan Hauser, daha sonra İngiliz besteci Christopher Ball'un Çello için İlk Konçertosu kaydı da dahil olmak üzere solo sanatçı olarak performans sergilemeye ve kayıt yapmaya devam etti.

Hauser, 11 Haziran 2009'dan Haziran 2021'e kadar 475 milyondan fazla izlenmeye ulaşan bir YouTube kanalı kurdu. Ocak 2011'de de arkadaşı ve çellist arkadaşı Luka Šulić ile birlikte Michael Jackson'ın bir cover'ını seslendirdi.

Hauser'in Londra Senfoni Orkestrası ile birlikte çaldığı Hauser Classic albümü 7 Şubat 2020'de yayınlamdı.