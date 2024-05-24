Yulan Adonay Archaga Carias, Honduras’taki MS-13 gang’inin lideri olarak bilinen bir kaçaktır. 3 Kasım 2021’de FBI’nin En Çok Arananlar listesine eklendi.

Hangi suçları işledi?

Yulan Adonay Archaga Carias, Honduras’ta MS-13’ün lideri olarak bilinirken ABD’ye tonlarca ağırlıkta kokain yükleri taşıma dahil olmak üzere çeşitli suçlardan aranıyor. Carias’ın ayrıca, rakip çete üyelerinin ve MS-13 ile ilişkili diğer kişilerin cinayetlerinin azmettiricisi olduğu da düşünülüyor. 2020 yılında Carias, bir duruşma için mahkemeye götürülürken yaklaşık 20 silahlı adamın mahkemeyi basması sonucu Honduras’taki gözaltıdan kaçırıldı.

ABD hükümetinin yanıtı ne?

ABD hükümeti 8 Şubat 2023 tarihinde Carias’ın yakalanması için baskıyı artırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Uyuşturucu ve Hukuk Uygulama İşleri Bürosu Narcotics Rewards Programı aracılığıyla Carias’ın yakalanması için 5 milyon dolarlık bir ödül teklif etti. Aynı gün ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Carias’ı 13581 sayılı Yürütme Emri uyarınca Özel Belirlenmiş Ulusal ve Engellenmiş Kişiler Listesi’ne ekleyerek yaptırım uyguladı.

Mara Salvatrucha (MS-13) çetesi kimdir?

1970 ve 1980'lerde Kaliforniya'nın Los Angeles şehrinde ortaya çıkan uluslararası bir suç çetesidir. Bu çete Salvador göçmenlerini Los Angeles bölgesindeki diğer çetelerden korumak için kuruldu. Çete zamanla daha geleneksel bir suç örgütüne dönüştü. MS-13 genellikle zalimliği ve 18. Cadde Çetesi ile rekabeti ile tanımlanmaktadır.

1992'deki Salvador İç Savaşı'nın bitmesinin ardından çetenin birçok üyesi El Salvador'a sürüldü. Bu sürülme nedeniyle çete Orta Amerika'da da etkin hale gelmeye başladı. Çete şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika ve Orta Amerika'nın birçok yerinde aktiftir.