Ünlü oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, bebeklerinin doğumuna kısa bir süre kala sosyal medya dünyasına eğlenceli bir adım attı. Çift, doğacak oğulları Atlas için bir Instagram hesabı açarak hayranlarını şaşırttı.

"Ocak ayının sonunda doğmayı planlıyorum"

Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, bebeklerinin sosyal medya hesabını oluşturup profil fotoğrafına ultrason görüntüsünü koydu. Biyografi kısmına ise, "Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın oğluyum. Ocak ayının sonunda doğmayı planlıyorum" şeklinde keyifli bir not düştüler.

Hamilelik heyecanı

Çiftin bebek beklediğini duyurdukları haber, hayranlarını oldukça heyecanlandırmıştı. Zeynep Tuğçe Bayat, son dönemlerde hamilelik pozlarını paylaşıyor ve şimdiden bebekleriyle ilgili sıcak gelişmeleri takipçileriyle paylaşıyor.