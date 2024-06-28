İstanbullu Gelin dizisi ile geniş kitlelere ulaşan Berkay Hardal, kendisi gibi oyuncu olan Dilan Telkök ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Aşk hikayesini paylaştı

Dilan Telkök, tanışma hikayelerini sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini duygulandırdı. Telkök, Berkay Hardal'ı ilk kez İstanbullu Gelin dizisinde görüp ona hayran kaldığını belirtti. Paylaşımında, "Mesela ben 2017'de İstanbullu Gelin dizisinde görüp beğendiğim, Instagram'ını inceleyip 'Yok ya, bu beni üzer' dediğim adamla evlenip çocuk yapacağımı bilmiyordum." ifadelerini kullanan Telkök, bu aşkın nasıl başladığını ve evliliğe doğru giden süreci anlattı.

Bebek müjdesi

Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti, şimdi ise bebek heyecanı yaşıyor. Mutlu çift, yakında dünyaya gelecek olan bebeklerinin cinsiyetini de açıkladı. Çocuklarının erkek olacağını duyuran çift, bu mutluluğu sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaştı.