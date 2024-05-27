İSTANBUL (AA) - Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co'da üst düzey atama gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Simru Sonar, ÜNLÜ & Co'nun iştiraki ÜNLÜ Menkul Değerler'e Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Sonar, aynı zamanda ÜNLÜ Securities UK Yönetim Kurulu Üyesi rolünü de üstlenecek.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Simru Sonar çalışma hayatına Türk Eximbank'ta Ülke Kredileri Bölümü'nde başladı. Ardından The Chase Manhattan'da Kurumsal Bankacılık Bölümü'nde rol alan Sonar, sonrasında ABN AMRO'da Özel Bankacılık Bölümü'nde farklı alanlarda görev aldı. West Deutsche Landesbank'ta Özel Bankacılık Ülke Müdürü olarak kariyerine devam eden Sonar, 2001-2023 yılları arasında Credit Suisse'te, Yatırım Danışmanlığı ve Varlık Yönetimi Bölüm Başkanlığı ve Türkiye Bölge Genel Müdürlüğü pozisyonlarında bulundu.

