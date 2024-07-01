Ekonomist Mahfi Eğilmez, Arjantin ekonomisine dair yaptığı paylaşımda gelen bir soru üzerine, Türkiye ve Arjantin ekonomileri arasındaki tek farkı belirtti.

Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, Türkiye ekonomisine yönelik çarpıcı değerlendirmeleriyle bilinen bir isim. Bu kez, Arjantin ekonomisinin durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Arjantin ekonomisinde son durum?

Eğilmez, Arjantin'in büyüme, işsizlik ve enflasyon gibi ekonomik göstergelerini gösteren grafikler paylaştı. Bu grafikler üzerinden, Arjantin ekonomisinin güncel durumunu gözler önüne serdi. Paylaşımının altına gelen yorumlar ise Eğilmez’in dikkatini çekti.

Bir kullanıcının “Hiç yabancı değiliz bu göstergelere” yorumuna Eğilmez, şu yanıtı verdi: “Bir tek fark var adamlar enflasyonu düşük göstermeye çalışmıyor” dedi.

Arjantin’in değişmeyen tablosu

Bir başka kullanıcı, Arjantin'deki ekonomik tablonun değişeceğine, ancak Türkiye'de değişmeyeceğine dair bir yorumda bulundu. Eğilmez, bu yoruma karşılık olarak “Yok, Arjantin de çıkamıyor. 70 - 80 yıldır aynı durumda” dedi.