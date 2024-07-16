Dünyanın birçok ülkesinde küresel ekonomik modelleme çalışmaları yürüten EcoMod kuruluşunun her yıl farklı bir ülkede düzenlediği Uluslararası Ekonomik Modelleme ve Veri Bilimi Konferansı EcoMod 2024, bu yıl İzmir'de Yaşar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 24 yıldır aralıksız devam eden bu prestijli konferans, İzmir Çeşme Ontur Otel'de yapıldı ve 40 ülkeden ekonomi alanında çalışmalar yapan çok sayıda akademisyen ile uzmanı ağırladı. Toplamda 34 panelde, 150 aktif sunum gerçekleştirildi.

Ekonomi bilimine büyük katkı

Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Durmuş Özdemir'in koordinatörlüğünde gerçekleşen konferansta, alanında başarılı çalışmalara imza atan akademisyenler ve dünyaca ünlü ekonomik modelleme teorisi uzmanları sunumlar yaptı. Prof. Dr. Özdemir, bu önemli bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, EcoMod hakkında şu bilgileri paylaştı:

"EcoMod, 25 yıldır farklı ülkelere ekonomik modelleme ve danışmanlık yapan bir kurum. Dünya çapında 120 ülkede üyesi bulunuyor. Avrupa'da Prag, Amerika'da Washington DC ve Asya'da Singapur olmak üzere 3 kıtada ekonomik modelleme okulları var. Zaman zaman Güney Afrika'da da eğitimler yapılıyor. Yılın belli zamanlarında bu okullarda o kıtadaki ülkelerden gelen akademisyen, merkez bankası çalışanları, IMF ve Dünya Bankası uzmanları ya da ekonomi teorisyenlerine bu eğitimler düzenleniyor. EcoMod'un üçüncü faaliyet alanı da bu yıl İzmir'de düzenlediğimiz EcoMod konferansları. 24 yıldır aralıksız bu konferanslarda ekonomik modelleme bilimine katkı sağlamak için bir araya geliyoruz."

Uluslararası katılımla zenginleşen bir konferans

Bu yıl 24'üncüsü İzmir'de yapılan EcoMod 2024 Konferansı'nın oldukça verimli geçtiğini belirten Prof. Dr. Durmuş Özdemir, "Bu yılki konferansta 40 ülkeden çok sayıda akademisyeni ağırladık. 220 tebliğ aldık ve 150 aktif sunum gerçekleşti. Hibrit bir konferans oldu. Konferansın açılış günü London School of Economics'ten Paul De Grauwe, kapanışta ise Santa Clara University'den Serguei Maliar gibi dünyaca ünlü iki ekonomi modelleme teorisi uzmanı sunum gerçekleştirdi" dedi.