Kick platformu üzerinden yayın yapan 36 yaşındaki Graven, Nice kenti yakınlarındaki Contes bölgesinde bulunduğu evde canlı yayın sırasında uykuya daldı. Bir daha uyanmayan fenomenin cansız bedeni, yayını izleyen arkadaşının durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. İddiaya göre arkadaşı önce uzaktan pet şişe atarak tepki vermesini bekledi, ardından yanına gidip kontrol ettiğinde acı gerçekle yüzleşti. O anların ardından yayın aniden kesildi.

Savcılık Soruşturma Başlattı

Nice Savcılığı, Graven’in ölüm sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını ve otopsi yapılacağını duyurdu. Yetkililer, şu ana kadar ölümde şüpheli bir durumun bulunmadığını açıkladı.

Daha Önce Şiddete Maruz Kalmıştı

Fransız basını, Graven’in geçmişte katıldığı bazı yayınlarda şiddete uğradığını ortaya çıkardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ünlü fenomenin başka yayıncılar tarafından dövüldüğü, boğulduğu ve paintball silahıyla hedef alındığı görüldü.

Bakan’dan Sert Tepki

Fransa Dijital Geçiş Bakanı Clara Chappaz, yaşanan olayı “tam anlamıyla bir dehşet” sözleriyle değerlendirdi. Chappaz, çevrimiçi platformların yasa dışı içeriklerin yayılmasını engellemekle yükümlü olduğunu vurgulayarak, “Böylesi bir ihmalin hiçbir şekilde yeri yok” dedi.

Graven’in ani ölümü, hem sosyal medyada hem de yayın platformlarının sorumluluğu üzerine ülke genelinde tartışmaları yeniden alevlendirdi.