Sosyal medyada cilt bakım videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ünlü influencer Hatice Açıkgöz, dün akşam arkadaş grubuyla katıldığı Yunan gecesinde eğlenceli anlar yaşarken talihsiz bir olayla karşılaştı.

Tabak parçası ağzına kaçtı

Sirtaki yaparken coşkulu anlar yaşayan Açıkgöz, kırdığı tabaklardan bir parçanın ağzına kaçmasıyla şaşkınlık yaşadı. Bu talihsiz anları sosyal medya hesabından paylaşan Açıkgöz, takipçilerine eğlenceli ve aynı zamanda komik anlar yaşattı.

Hatice Açıkgöz, yaşadığı bu anları “Benim hevesin kursağımda kalışı (mecaz değil)” notuyla paylaştı.

İşte o anlar...