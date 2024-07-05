Milyonlarca takipçisi bulunan ünlü isim "Marul Kafa" nın annesinin ölümü, sosyal medya platformlarında büyük üzüntü yarattı.

Marul Kafa’nın annesinin ölüm sebebi nedir?

Mehmet Yıldırım, annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Annesinin uzun süredir kanserle mücadele ettiğini belirten Marul Kafa, "Canımdan çok sevdiğim annemi kaybettik. Öğle namazına müteakip Cihadiye Mezarlığı'na defnedilecektir. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı. Bu üzücü haber, takipçileri tarafından büyük bir destek ve taziye mesajlarıyla karşılandı.

Marul Kafa (Mehmet Yıldırım) kimdir?

Mehmet Yıldırım, Antalya'da doğup büyümüş ve üniversite eğitimini tamamlamıştır. Babasının adı İsmail ve annesinin adı Havva olan sosyal medya fenomeni, kahverengi kıvırcık saçlarıyla tanınmaktadır. Instagram hesabını "marulkafa" adıyla kullanmaktadır. Mehmet Yıldırım üniversite mezunudur. İlk videolarını babasıyla birlikte Scorp uygulamasında paylaşan Yıldırım, farklı sosyal medya platformlarında da fenomenliğini sürdürmekte.