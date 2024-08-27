Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Cristiano Ronaldo, emeklilik planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Nassr'da kariyerini sonlandırmayı düşündüğünü belirtti. Ronaldo, Al-Nassr'da oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu ve kendini bu takımda rahat hissettiğini ifade etti.

Cristiano Ronaldo’dan emeklilik planları

Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinde yeni bir döneme girerken, emeklilik planları hakkında net açıklamalar yaptı. Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımında forma giyen Ronaldo, Portekiz basınına verdiği röportajda, emekliliğini büyük ihtimalle bu takımda gerçekleştireceğini duyurdu. Ronaldo, “Yakında mı yoksa iki ya da üç yıl içinde mi bitireceğimi bilmiyorum. Ama muhtemelen Al-Nassr'da emekli olacağım” dedi.

Al-Nassr'da performansı

Cristiano Ronaldo, 2022-2023 sezonunun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’a transfer olmuştu. İlk yarım sezonda 16 maçta 14 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Ronaldo, geçen sezon ise tüm kulvarlarda 45 maçta 44 gol ve 13 asistle dikkat çekti. Performansı, Al-Nassr taraftarlarının büyük takdirini topladı.

Ronaldo, Al-Nassr’da kendini iyi hissettiğini ve ülkedeki yaşamından memnun olduğunu vurguladı. “Arap liginde oynamaktan çok mutluyum ve devam etmek istiyorum” diyen Ronaldo, bu takımda futbol kariyerini sonlandırmayı arzuladığını belirtti. Hem saha içindeki başarısı hem de kulüp içindeki uyumu, emeklilik planlarını bu yönde şekillendirdi.