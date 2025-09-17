ÜNLÜ GEZGİN TUĞÇE ŞEN KARADAĞ'A YERLEŞTİ

Yaptığı gezi programları ile adını duyuran, blogger ve reklam ajansı sahibi Tuğçe Şen, kariyerinde yeni bir sayfa açarak Karadağ’a yerleşti. Yaptığı gezi programları sırasında Karadağ tanıtımı için çektiği videolar sonrası bundan sonra yaşayacağı yer olarak belirledi ve tüm düzenini taşıdı. Karadağ’da şirketini kuran ve kaldığı yerden devam eden Tuğçe Şen, ilk büyük anlaşmasını Regnum Otelleri Bulgaristan ile yaptı. Yıllardır reklam ve PR dünyasında elde ettiği tecrübeleri, uluslararası sahneye taşıyan Şen, Karadağ’daki yeni yapılanmasını hem yerel hem de global markalara hizmet verecek şekilde tasarladı. Kurduğu şirketin hedefini; güçlü marka iletişimi, yaratıcı kampanyalar ve sürdürülebilir iş birlikleri ile bölgedeki turizm, gastronomi, sağlık ve lüks tüketim sektörlerine değer katmak olarak nitelendiren Tuğçe Şen, kendine açtığı beyaz sayfada yeniden bir hikâye yazmaya başladı.

BASIN DANIŞMANI

SELÇUK AKA