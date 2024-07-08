Çiftin mutlu haberleri, hayranlarını sevindirmeye devam ediyor. Keçeci, son paylaşımıyla bu kez bambaşka bir heyecan yaşattı.

Mutlu haberi sosyal medyada duyurdu

Begüm Keçeci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini büyük bir sevince boğdu. Keçeci, bebeğinin ultrason fotoğrafını paylaşarak anne olacağını duyurdu. Henüz bebeğin cinsiyeti hakkında bir açıklama yapmayan Keçeci, takipçilerini merakta bıraktı.

Hayranlarından yorum yağmuru

Paylaşımı gören hayranları, Begüm Keçeci'yi tebrik etmek için yorum yağmuruna tuttu. İşte bazı yorumlar...