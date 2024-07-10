Sosyal medya fenomeni ve eczacılık mezunu olan Melis Özten, uzun yıllardır YouTube ve Instagram'da içerik üreticiliği yaparak geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı. Son olarak gıdı germe ameliyatı olan Özten, bu haberini sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Destek mesajları ve eleştri yağdı

Melis Özten'in ameliyat haberini duyurması üzerine sosyal medya adeta ikiye bölündü. Birçok takipçisi, Özten'i destekleyen mesajlar göndererek, onun cesaretini ve kendine olan güvenini övdü. "Kendine bakmak ve iyi hissetmek herkesin hakkı" gibi yorumlarla desteklerini ifade eden hayranları, Özten'in bu kararını olumlu karşıladı.

Ancak, bazı takipçileri ise güzellik algısını değiştirdiği gerekçesiyle olumsuz yorumlarda bulundu.

İşte bazı yorumlar...