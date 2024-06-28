Tatil boyunca keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan çift, bu sefer kötü bir deneyimle karşılaştı.

Ceren Kaya ve Erinç Kaptan, Alaçatı'da bir butik otelde konaklayarak yaz tatilinin tadını çıkarıyordu. Ancak tatilin son günü, beklenmedik bir şekilde aracının bozulmasıyla Kaya’nın keyfi kaçtı.

Milyonluk araç bozuldu

Dün beach'te vakit geçirdikten sonra aracını çalıştırmak isteyen Kaya, aracının çalışmadığını fark ederek hemen çekici çağırdı. Bu anı sosyal medya hesabından paylaşan Kaya, yaşadığı talihsiz olayı takipçileriyle şu sözlerle paylaştı:

“Dün bir anda arabam bozuldu zaten dönüş günüydü ama dönüşümün böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Hayatımda ilk defa çekici çağırdım, allahtan yolda falan kalmadım. Bulunduğumuz beach'te fark ettim bozulduğunu da çekiciyi oraya çağırdık. Çekici dün sanayiye bıraktı, allahtan önemli bir şey yokmuş, halloldu hemen ama bu da böyle bir anı oldu, sizinle de paylaşmak istedim. Hep güzel şeyleri paylaşacak halimiz yok.”

Ceren Kaya aracını sanayiden aldıktan çiftin tatili sona erdi. Talihsiz olayla ilgili üzüntüsünü dile getiren Kaya, bu deneyimi de takipçileriyle paylaşarak sosyal medyada samimiyetini korudu.