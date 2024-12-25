Türkiye'nin denizcilik sektöründe önemli bir yere sahip olan Kalkavan Ailesi'nin değerli üyesi Rıza Kalkavan, hayatını kaybetti. Nazım Kalkavan ve Nuyan Kalkavan'ın oğlu, ünlü iş insanı ve televizyon kişiliği Billur Kalkavan'ın ise kardeşi olan Rıza Kalkavan, sektördeki uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınıyordu.

Gazeteci Asena Özkan'dan duygusal paylaşım

Gazeteci Asena Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sahte alkol bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın, bu işin şakası yok. Bandrolsüz alkol tüketmesinler” diyerek, sahte alkolün hayatını kaybetmesine yol açtığını belirtti. Özkan, Rıza Kalkavan’ın anne ve ablası Billur Kalkavan'ın yanında huzur içinde uyumasını dileyerek, “Seni unutmamız olası değil” dedi.

Billur Kalkavan’ın kaybı üzerine acılı dönem

Rıza Kalkavan’ın kaybı, ailesinin acı dolu bir dönemini daha açığa çıkardı. Billur Kalkavan, 15 Ekim 2022 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede akciğer kanseri nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetmişti. İki kardeşin ardı ardına yaşadığı bu kayıplar, aileyi derinden etkiledi.

Billur Kalkavan’ın cenaze töreninde, Rıza Kalkavan'ı yalnız bırakmayan isimler arasında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ile Nevbahar Koç da bulunuyordu.