2025'e girmeye sayılı saatler kala, ünlü sanatçılar sahnede hem sesleriyle hem de göz alıcı kombinleriyle geceye damga vurdu. Ajda Pekkan, Gülşen, Derya Uluğ, Funda Arar, Bengü, İrem Derici gibi isimler, 2024'ü uğurlarken sahnede adeta şıklık yarışına girdi. Sanatçılar, hem seslendirdikleri hit şarkılarla hem de giydikleri özel kostümlerle unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı.

Cesur kırmızı elbisesiyle İrem Derici gecenin yıldızıydı!

2025'e KKTC sahnesinde "Merhaba" diyen İrem Derici, cesur kırmızı elbisesiyle geceye damgasını vurdu. Enerjisiyle yılbaşı gecesinin ritmini yükselten Derici, hem görsel hem de sahne performansıyla büyük alkış aldı.

Ajda Pekkan'dan muhteşem bir görsel şölen

Ajda Pekkan, 2025’i İstanbul’da sevenleriyle karşıladı. Güçlü sesi ve özel ışık şovlarıyla izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan Süperstar, sahnede adeta bir görsel şölen sundu.

Şevval Sam'dan umut dolu bir mesaj

2025’e Girne’de "Merhaba" diyen Şevval Sam, yılbaşında "Hayatın tadını çıkaracağımız, savaşların olmadığı bir yıl diliyorum" temennisinde bulunarak hem sahnede hem de kalplerde iz bıraktı.

Funda Arar’dan gümüş şıklığı

KKTC sahnesinde yer alan Funda Arar, gümüş rengi elbisesiyle göz kamaştırırken, güçlü sesiyle kulakların pasını silmeye devam etti. Yılbaşı gecesinin büyüsüne de imza attı.

Hande Yener ve sürpriz performansı

2025’in ilk dakikalarında sürpriz bir şarkı ile sahneye çıkan Hande Yener, dinleyicilerine unutulmaz bir deneyim yaşattı ve yeni yılın enerjisini yükseltti.

Bengü’nün kristal ışıltısı

Samsun’da sahne alan Bengü, kristallerle işlenmiş elbisesiyle geceyi aydınlatırken, 2025 için sağlık ve huzur dileyerek sahneden ayrıldı.