Teknolojinin yaratıcılıkta sınır tanımadığı bir dünyada, yapay zeka bu kez Türkiye’nin ünlü isimlerini Hindistan sokaklarına taşıdı. Daha önce ünlülerin farklı versiyonlarını ortaya koyan yapay zeka projeleri, bu defa onları sokak satıcısı olarak hayal etti. Görseller, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İbrahim Tatlıses ve Bülent Ersoy Hindistan’da

Konser maratonuna devam eden İbrahim Tatlıses, yapay zekanın Hindistan’daki sokak satıcısı versiyonuyla dikkat çekti. Efsane sanatçının Hint kıyafetleri ve sokak pazarındaki duruşu, hayranlarının yüzünü güldürdü.

Diğer yandan, görsellerin en çok konuşulan isimlerinden biri ise Diva Bülent Ersoy oldu. İddialı görünümüyle Hindistan sokaklarına uyarlanan Ersoy’un tasarımı, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı.

Nurgül Yeşilçay’ın Hindistan yorumu

Son olarak Veda Mektubu dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay, bu projeyle farklı bir boyutta karşımıza çıktı. Hayranları, Yeşilçay’ın sokak satıcısı versiyonunu “her role yakışıyor” yorumlarıyla değerlendirdi.

Melisa Aslı Pamuk ve Serdar Ortaç da listede

Yeni anne olan Melisa Aslı Pamuk ve pop müziğin sevilen ismi Serdar Ortaç da yapay zekanın bu eğlenceli projesinde yer aldı. Pamuk’un Hint kültürüne uyarlanan görselleri dikkat çekerken, Ortaç’ın tasarımı sosyal medyada eğlenceli yorumlara neden oldu.

Yapay zekanın ünlüleri farklı halleriyle tanıttığı bu tür projeler, teknolojinin hayal gücündeki sınırları yeniden sorgulattı. Kullanıcılar, ünlülerin sokak satıcısı halleriyle ilgili eğlenceli paylaşımlarda bulunurken, “Yapay zeka ne kadar yaratıcı olabiliyor?” sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.