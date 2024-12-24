2025 yılına sayılı günler kala, birçok ünlü sanatçının yılbaşı gecesi programları belli oldu. Bu isimler arasında dikkat çekenler ise Alişan ve Zara oldu. Ünlü sanatçılar, yılbaşı gecesi verecekleri konserlerden kazanacakları ücretlerle gündem oldu.

Yılbaşı konserlerinden 3 milyon lira kazanacaklar

Yılbaşı gecesi düzenlenen özel konserler, hem eğlence severler hem de sanatçılar için büyük bir fırsat sunuyor. Alişan ve Zara, bu yılbaşı gecesinde sahne alacak ve her biri 3 milyon lira kazanacak. Sabah gazetesinin haberine göre, bu ücretler sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kişi yorum yapmaya başladı. "Gayet iyi para", "Şarkıcılar iyi kazanıyor" ve "Ne güzel paralar öyle" gibi yorumlar dikkat çekti.