Ülkemizi derinden sarsan Kahramanmaraş depreminin ikinci yıl dönümünde, ünlü Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaka, Balçova Belediyesi'nin davetlisi olarak İzmir'e geliyor.

"Afetlerde Japonya Örneği" semineri

Japonya’nın afetlerle mücadelesini yakından tanıyan ve depremler konusundaki uzmanlığıyla bilinen Yüksek İnşaat Mühendisi ve Mimar Yoshinori Moriwaka, 5 Şubat Çarşamba günü saat 18.30’da İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu'nda bir seminer verecek. "Afetlerde Japonya Örneği" başlıklı bu seminerde, Moriwaka Japonya’nın yıllar içinde geliştirdiği depremle mücadele yöntemlerini ve alınan önlemleri katılımcılarla paylaşacak.

"Her an hatırlanması gereken bir gerçek"

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, seminerin önemine vurgu yaparak, Moriwaka’nın deneyimlerinden faydalanmanın Türkiye için hayati olduğunu belirtti. Yiğit, “Deprem sadece yaşandığı an değil, her an hatırlanması gereken bir gerçek. Kentsel dönüşüme hız vermezsek daha büyük kayıplarla karşılaşabiliriz. Uzmanlardan öğreneceğimiz çok şey var. Moriwaka, Japonya’nın deprem tedbirlerini ve bu alandaki tecrübelerini bizimle paylaşacak. Tüm hemşehrilerimizi bu önemli seminere bekliyoruz” dedi.