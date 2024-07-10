City Center İnşaat Turizm ve İşletmecilik AŞ, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde Gloria Jean's'in bağlı olduğu Grup DNC Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin iflasını talep etti. Alacaklı firma, şirketin 6.5 milyon TL'lik borcunu ödenmediğini iddia ediyor ve hukuki süreci başlattı. Davanın ilk duruşması 10 Ekim tarihinde yapılacak.

Ünlü kahve zinciri Gloria Jean's, daha önce iş insanı Mehmet Dinçerler'e aitti. Ancak Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, geçen yıl mart ayında şirket Uğur Bıkım'a devredildi. Bu süreç, şirketin yönetiminde ve mali durumunda değişikliklere yol açtı.

Mehmet Dinçerler, şarkıcı Hadise ile evlilikleri sırasında iş hayatında çeşitli mali zorluklar yaşadı. Kendi şirketi olan Gloria Jean's'in yanı sıra ailesine ait Hacı Sayid Baklava için de konkordato talebinde bulunmuştu. Dinçerler'in mali sıkıntıları, şirketlerin iflas talepleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

İddialara yanıt geldi

Gloria Jean's Coffees markası, Dinçerler Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. bünyesinde faaliyet gösterdiğini ve iflas iddialarının kendileriyle ilgili olmadığını belirterek haberleri yalanladı. Şirket, 2021 yılından itibaren franchise haklarıyla birlikte faaliyet gösterdiğini ve hukuki ihtilafın tarafı olmadığını ifade etti.