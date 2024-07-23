"Prens" dizisinde Prenses Hasharia rolüyle ve Beyza Alkoç’un yazdığı "3391 Kilometre"deki performansıyla şimdiden unutulmaz oyuncular arasına giren Ak, markaların peşinden koştuğu ünlüler arasında yerini aldı.

Genç neslin favorisi

Sosyal medyada genç neslin favorisi olan başarılı oyuncu, enerjisi ve iş disipliniyle markaların gözdesi haline geldi. Yer aldığı projelerde sergilediği üstün performansla izleyicileri kendine hayran bırakan Ak, her geçen gün daha fazla hayran kitlesi kazanıyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşıyor

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Derya Pınar Ak, mesleği sayesinde geniş kitlelere ulaşmanın getirdiği sorumluluğu her an hissediyor. Set dışında sanatın farklı dallarında kendini geliştiren yetenekli oyuncu, boş zamanlarında yeni hobiler edinerek kendini sürekli yeniliyor.

Sosyal sorumluluk projelerinde de aktif

Kendisine uygun markalarla işbirliği yapmayı tercih eden Ak, sadece ticari anlaşmalarla sınırlı kalmayıp, sosyal sorumluluk projelerinde de aktif olarak yer alıyor. Samimiyeti ve içtenliğiyle de dikkat çeken Derya Pınar Ak, markaların gözdesi olmaya devam ediyor. Yer aldığı projelerde sergilediği üstün performansla izleyicileri kendine hayran bırakan Ak, her geçen gün daha fazla hayran kitlesi kazanıyor.