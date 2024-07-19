Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, Bursa’da şube açarak yeni mağazasını Bursalılarla buluşturdu.BURSA (İGFA) - Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı Bursa'da mağazasını Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nde moda tutkunlarıyla buluşturdu. Bursalılar, ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı'nın imzasını taşıyan şık tasarımlarla Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nde buluştu.

Raşit Bağzıbağlı, 1957 yılından itibaren aileden gelen modacılık geleneğini yeniliklerle birleştirerek Bursalılarla buluşturduklarını söyledi. Bursa'nın cemiyet hayatının önde gelen isimleri ve moda tutkunlarının katılımıyla gerçekleşti.

Törenin kurdelesi, modacı Raşit Bağzıbağlı, Derviş Bağzıbağlı ve Atış Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Atış, Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış ve Yenidünya Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Samet Yenidünya tarafından kesildi. Açılışta ayrıca davetlilere Bağzıbağlı’nın özel tasarımlarından oluşan mini bir defile de gerçekleştirildi.

“KADINI KADINI GİBİ GÖSTEREN ÇİZGİDEN VAZGEÇMEYİZ”

Raşit Bağzıbağlı, açılışta yaptığı konuşmada, kaliteli kumaşlardan üretilen ve feminen çizgiler taşıyan tasarımlarla Bursa'daki kadınlara hitap ettiklerini belirtti. Özel dikim hizmeti sunduklarını ve moda adına abartılı kıyafetlerden uzak durarak, uzun vadeli kullanılabilecek değerli parçalar tasarladıklarını ifade etti. Bağzıbağlı, "Bizim önceliğimiz kaliteli kumaş. Kişiye özel dikim yapılan bir marka olarak biliniyoruz ama kadını kadın gibi gösteren daha feminen çizgiler vazgeçmediğimiz unsurlar. Bursa’daki kadınlarımız burada da bunu görecek. Kadını kadın gibi gösteren elbiseler yapıyorsunuz deniliyor. İnsanlar moda olsun diye saçma kıyafetler yapıyorlar. Biz marka olarak o çizgiye hiçbir zaman girmek istemedik. O yüzden alınan kıyafetler daha değerli ve uzun vadede kullanılıyor." dedi.

“BURSALI KADINLARIN ŞIKLIĞINI BİLİYORUM”

Konuklarıyla yakından ilgilenen Bağzıbağlı, markasının gelecek vizyonuna ilişkin bilgiler de verirken, Bursa'ya dair düşüncelerini de aktardı. Açılışın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Raşit Bağzıbağlı, Bursa'yı çok sevdiğini vurguladı ve özel dikimler ile Bursa'ya hizmet verdiklerine işaret etti. "Atış Yapı ile bu çalışmamız çok güzel oldu. Bize teklif ettiklerinde hiç düşünmeden kabul ettik. Bursa’nın kadınları her zaman çok şık. Markamızla çok örtüştüğünü düşünüyoruz." dedi.