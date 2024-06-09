Doya Doya Moda yarışmasının eski jüri üyesi olan Yasemin Yılmaz, Muğlaspor'un başarılı oyuncusu Savaş Yılmaz ile birlikte görüntülendi. Ancak, akşam saatlerinde basın mensuplarını fark edince panikleyen modacı, kameraların kapatılmasını istedi. "Lütfen kapatır mısınız?" diyerek görüntü vermek istemediğini belirtti. Bu ani görüşme, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Televizyon dünyasında uzun süre gündemden düşmeyen Doya Doya Moda'nın eski jüri üyesi Yasemin Yılmaz, yeni sevgilisi futbolcu Savaş Yılmaz ile basının karşısına çıktı. "Yerli Rihanna" lakabını kıvırcık saçları ve esmer teniyle kazanan Yasemin Yılmaz ile Muğlaspor'un başarılı oyuncusu Savaş Yılmaz, geçtiğimiz akşam 2. Sayfa kamerasına yakalandı. Evlerine giderken basın mensuplarını karşılarında gören çift, şaşkınlık yaşadı. Özellikle Yasemin Yılmaz, kameralara görüntü vermek istemediğini belirterek "Lütfen kapatır mısınız?" diyerek panikledi. Ünlü modacı, basın karşısında kendini rahat hissetmediği için hızla yoluna devam etti. Ancak çift, ilişkilerini onaylayarak birlikte olduklarını açıkladı.