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Ford'un resmi X hesabından, dün, "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" mesajları paylaşılmıştı.

Söz konusu paylaşımların "şirketin görüşlerini temsil etmediği" vurgulanan açıklamada, "Ford ve X, bu ihlali araştırıyor." denildi.

Şirket, X'ten yaptığı açıklamada, İsrail karşıtı mesajlar paylaşılan hesabının "kısa süreliğine hacklendiğini" bildirdi.

ABD'li otomobil üreticisi Ford , Filistin 'i destekleyen İsrail karşıtı paylaşımlar yapılan X hesabının hacklendiğini duyurdu.

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