Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, uzun yıllar Amerika'da yaşamıştı. Ancak, hayatında büyük bir değişikliğe giderek Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Bu dönüşün ardında ise sürpriz bir sebep bulunuyor. Posta gazetesinin haberine göre, Aksoy, Pamir Kıraner ile 11 yıllık evliliğini sonlandırma kararı aldı. Evliliğin bitmesinin ardından, hayatında yeni bir sayfa açma kararı alarak Türkiye'ye döndüğü iddia ediliyor.

Boşanma süreci ve dönüş sebebi

Saadet Işıl Aksoy ve Pamir Kıraner, anlaşmalı bir şekilde boşanma sürecini devam ettiriyorlar. Bu süreç, ikilinin resmi işlemleri tamamlayıp, ilişkilerini sonlandırmalarına odaklandığı belirtiliyor. Aksoy, Türkiye'ye dönüşünü, kızı Marisa Gürcan'ın aile ortamında büyümesini istemesiyle açıkladı. "Kızımın anneannesi, teyzeleri ve dayılarıyla birlikte büyümesini arzuluyorum" diyen oyuncu, ülkesine olan bağlılığını vurguladı ve "Hayatımın geri kalanını vatanımda geçirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kariyerine Türkiye'de devam etme kararı

Saadet Işıl Aksoy, kariyerine Türkiye'de devam etme kararı aldı. Sanatçı, her yeni projede kendini daha ileriye taşımayı hedeflediğini ve bu motivasyonla çalıştığını belirtti. Türkiye'deki projelerde yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Aksoy, özellikle çocuğunun eğitimi ve aile bağlarını güçlendirme isteğiyle dönüşünü gerçekleştirdi. Bu karar, Aksoy için hem kariyer hem de özel hayatında yeni bir başlangıç olarak görülüyor.