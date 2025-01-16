Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Paul Danan, 46 yaşında hayatını kaybetti. Love Island ve Hollyoaks dizileriyle geniş bir izleyici kitlesi kazanan ünlü oyuncunun ölümü, sevenleri ve onu tanıyanlar arasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

Sol Patrick rolüyle tanındı

2005 yılında Celebrity Love Island’ın ilk sezonuna katılan ve Hollyoaks dizisinde Sol Patrick karakterine hayat veren Paul Danan, televizyon kariyerine damgasını vurmuştu. Son yıllarda ise bağımlılık sorunlarıyla mücadele eden Danan, geçtiğimiz yıl elektronik sigara nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Menajeri üzüntüyle duyurdu

Paul Danan’ın ölüm haberini, menajeri sosyal medya üzerinden duyurdu. Menajer, “Bu zamansız ayrılık, onu tanıyan herkesin hayatında doldurulamaz bir boşluk bırakacak” diyerek üzüntüsünü paylaştı. Danan’ın sevgi dolu kişiliği ve yeteneğiyle pek çok kişinin hayatına dokunduğu vurgulandı.

Oyuncu, 2022’de Celebrity Coach Trip programında yer aldıktan sonra terapi almak zorunda kaldığını açıklamıştı. Bağımlılıkla mücadele eden Danan, bu süreçte kişisel ve profesyonel hayatında zor zamanlar geçirmişti.