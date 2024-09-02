Tedavi sürecinde kullanılan kortizonlu ilaçlar, birçok kişi gibi Ayça İnci’de de kilo alımına yol açtı. Bu süreçte 75 kiloya kadar çıkan oyuncu, yeniden fit bir görünüme kavuşmak için profesyonel destek aldı.

Yöntemini açıkladı

Ayça İnci, kilo vermek için bir diyetisyen eşliğinde sağlıklı beslenme programına başladı. Diyetisyen kontrolünde uygulanan bu programın yanı sıra, son dönemlerde popüler olan Emshape cihazları ile de vücut sıkılaştırma ve incelme işlemi gerçekleştirdi. Bu yöntemle 1 ayda toplamda 35 cm incelme sağladı ve 10 kilo vererek 65 kiloya düştü.

Başarılı oyuncu, bu süreç sonunda ulaştığı fit halini sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaştı. İnci, 65 kiloya düşmenin mutluluğunu yaşarken, hedefinin 58 kiloya ulaşmak olduğunu belirtti.