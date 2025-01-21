Ünlü Oyuncu, Ayşe Barım Soruşturmasında Ifadeye Çağrıldı!

Menajer Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialar sonrası başlatılan soruşturma hızla genişliyor. Ünlü isimlerin ifadeleriyle gündeme oturan soruşturmada, bugün Deniz Işın savcılığa giderek mağdur sıfatıyla ifade verdi. Soruşturmanın yeni aşamasında ise tanık sıfatıyla ifade vermesi için oyuncu Nedim Saban savcılığa davet edildi.

"Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında!"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken Nedim Saban, televizyon ve tiyatro dünyasındaki tekelleşmeye karşı görüşlerini açıkça dile getirdi. Saban, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında! Gençlere tekelleşmeyi anlatıyorum. Ancak tiyatroya olan son ilgi beni kaygılandırıyor. Mesleğe yazık olmasın diye açıkça söylediklerimi buraya bırakıyorum."

Deniz Işın'ın ifadesi ortaya çıktı

Deniz Işın, ’’Ben yaklaşık 7 yıldır sinema ve film sektöründe oyunculuk yapmaktayım. Ayşe Barım'ı tanırım, kendisi menajerlik şirketi sahibidir. Ayşe Barım ile daha önce bir kez karşılaştık kendisinin sahibi ve yetkilisi olduğu şirketle daha önce aramızda herhangi bir sözleşme yapılmadı ve bu şirket benim adıma sözleşme görüşmelerinde bulunmadı. Bana sormuş olduğunuz paylaşımı yine aynı sektörde birlikte çalıştığımız oyuncu arkadaşlarımızın yer aldığı sektörde bir tekelleşmenin söz konusu olduğuna dair sohbet ortamında söylemiş oldukları iddialar üzerine paylaştım. Söz konusu durum sektörümüzün önde gelen sorunlarından biri olduğu için oyuncu arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz zaman sık sık bu konu dile getirilir. Ben de bunu paylaşmak istedim’’ şeklinde ifade verdi.