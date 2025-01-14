Türk televizyonunun unutulmaz isimlerinden biri olan Bedia Ener Öztep, 70 yaşında hayatını kaybetti. Öztep, özellikle Yaprak Dökümü dizisindeki Neyyir Hanım karakteriyle hafızalarda iz bıraktı. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı, Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılındı.

"Hoşçakalın ben melek oldum"

Bedia Ener Öztep'in vefat haberini, oğlu annesinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Oğlu, annesinin vefatını "Hoşçakalın Ben melek oldum" notuyla sevenlerine iletti.

Öztep'in cenaze törenine, Yaprak Dökümü dizisinde beraber rol aldığı Halil Ergün başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı. Ergün, oldukça üzgün olduğunu dile getirirken, ünlü yapımcı Kerem Çatay, oyuncular Volkan Severcan, Helin Kandemir ve Ayten Uncuoğlu da törene katılan isimler arasında yer aldı.