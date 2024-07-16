2016 yılında görkemli bir düğünle evlenen Burcu Biricik ve Emre Yetkin çifti, bir süredir bebek heyecanı içindeydi. Sonunda bu heyecan mutlu bir sona ulaştı ve çift, bugün bebeklerini kucaklarına aldı.

Bebeğin ismini Luna koydu

Son olarak Camdaki Kız dizisinde rol alan ve hamilelik sürecini evinde geçiren 35 yaşındaki Burcu Biricik, İstanbul'da kızını dünyaya getirdi. Bebeğin adını Luna koyan çiftin, anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şu ana kadar ünlü çiftten herhangi bir sosyal medya paylaşımı gelmedi.

"Herhalde buradan doğuma giderim"

Geçtiğimiz hafta Zeynep Bastık konserine giden Burcu Biricik, hamilelik süreci hakkında şunları söylemişti: "Herhalde buradan doğuma giderim diye düşünüyorum. Zeynep'in konserine çok gelmek istiyordum, bugün kaçıramazdım o yüzden geldim. Hamilelik iyi geçti, keyifliydi. Ama son haftalar sıkıntı... Hacıyatmaz gibi bir sağa yatıyorum, bir sola yatıyorum. Sıcaklar basıyor, ayaklarım şişiyor. Olabilecek her şeyi yaşıyoruz ama tatlıyız."