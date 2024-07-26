Geçtiğimiz yıl haziran ayında nefes terapisti Dilay Ekmekçioğlu ile evlenen ünlü oyuncu, gözlerden uzak yaşadığı evliliğinde bebek müjdesiyle sevincini katladı.

8 haftalık hamile

Çarli, Canım Ailem, Ramo ve Teşkilat gibi popüler dizilerdeki performansıyla büyük beğeni toplayan İlker Aksum, baba olma heyecanını yaşıyor. Eşi Dilay Ekmekçioğlu'nun 8 haftalık hamile olduğu öğrenildi. Çift, bu mutlu haberi şimdilik sosyal medyada paylaşmazken, bebeklerinin cinsiyeti henüz belli değil.

Yeni dizi heyecanı

Başarılı oyuncu İlker Aksum, özel hayatındaki mutluluğun yanı sıra kariyerinde de yeni bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Show TV'de yayınlanacak olan Siyah Kalp dizisinde rol alacak olan Aksum, dizide Tahsin karakterini canlandıracak. Çekimleri Kapadokya'da yapılacak olan Tims&B imzalı dizi, seyirciler tarafından merakla bekleniyor.