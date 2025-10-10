Usta tiyatrocu Cihan Ünal’ın 48 yaşındaki kızı Irmak Ünal, 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı. Ünal, erken teşhisin hayat kurtardığını vurguladı.

“10 aydır meme kanseriyle savaşıyorum”

Tiyatro sanatçısı Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı.

2017 yılında iş insanı Emre Karabacak’tan boşanan Ünal, 2021’de iki çocuğuyla birlikte Endonezya’nın Bali adasına yerleşmişti.

Ünlü oyuncu, yaşadığı süreci samimi ifadelerle anlattı:

“Sonuçların ‘meme kanseri’ kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… Ne sürpriz! Bu yolculuk hem çok zor, hem çok gerçek, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü.”

“Erken teşhis gerçekten hayat kurtarır”

Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu hatırlatan Ünal, erken tanının önemine dikkat çekti:

“Erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bana hem bilimin hem kalbin ışığıyla rehberlik eden doktorlarıma minnettarım. Onlar sabırla ve mizahla yaklaştılar. Bu benim için tıbbın en saf hali.”

“İyileşmek benim için bir sanat”

Ünal, iyileşme sürecini “bir sanat” olarak tanımladı:

“Spiritüel uygulamalar, homeopati, enerji çalışmaları ve bilimin sunduğu en iyi imkanları sezgiyle harmanlıyorum. Benim için iyileşmek artık bir sanat: Biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi.”

“Yalnız değildim, Allah’ın varlığını hep hissettim”

Yaşadığı sürecin manevi yönüne değinen Ünal, ailesine ve yakın çevresine teşekkür etti:

“Ne kadar ameliyathane kapısında ‘vay be bir başımayım’ desem de asla yalnız değildim. Allah’ın varlığını hep hissettim. Anneme, kardeşime, çocuklarıma ve dostlarıma minnettarım.”

Ünal, paylaşımını “Yeni bir gün, yeni bir ben” sözleriyle tamamladı.