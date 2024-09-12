Gerilim ve korku türünde olacağı tahmin edilen Cinlerin Düğünü filminin çekimlerine Ekim ayında Erzincan’da başlanacak. Filmin kadrosu ve konusu hakkında detaylar henüz tam olarak açıklanmasa da, hikayenin doğaüstü temalar etrafında şekilleneceği biliniyor.

Festivallere Göz Kırpıyor

Cinlerin Düğünü, yalnızca yerli izleyicilerle değil, uluslararası festivallerde de boy göstermeyi hedefliyor. Yapımcılar, filmin 2025 yılında Türkiye ve dünya genelindeki film festivallerinde yer almasını planlıyor. Özellikle Ferit Karahan’ın yönetmen koltuğunda oturması, projeye olan ilgiyi artırıyor.