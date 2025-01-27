Siyah Kalp dizisinin çekimleri için Kapadokya’da bulunan Esra Dermancıoğlu, talihsiz bir kaza sonucu dişini kırdı. Kırık dişinin fotoğrafını paylaşarak takipçilerine durumunu aktaran ünlü oyuncu, hem güldürdü hem de korkuttu.

"Çocuk gibi dişimi kırdım"

56 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu, Kapadokya'daki dizi çekimleri sırasında düşerek dişini kırdı. Kazanın ardından sosyal medya hesabından kırık dişinin fotoğrafını paylaşan Dermancıoğlu, "Çocuk gibi dişimi kırdım" diyerek takipçilerini güldürdü.

Kaza sonrası soluğu doktorda alan Esra Dermancıoğlu, dişinin yeni halini de sosyal medya üzerinden paylaştı. Ünlü isim, paylaştığı karedeki pozitif tavrıyla takipçilerine moral verdi.

Geçmiş olsun mesajları yağdı

Esra Dermancıoğlu’na ünlü isimlerden de geçmiş olsun dilekleri yağdı. Siyah Kalp dizisinin rol arkadaşı Burak Sergen de oyuncuya geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Esra Dermancıoğlu, son dönemde Siyah Kalp dizisinde yaşadığı tartışmalarla gündemdeydi. Rol arkadaşıyla yaşadığı kavganın ardından gelen iddialara da açıklık getiren Dermancıoğlu, "Hayır, ne münasebet! Hiç öyle bir şey yok", diyerek çıkan haberleri yalanladı.