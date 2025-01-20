Ünlü oyuncu Pelin Karahan, ev sahibiyle büyük bir kira anlaşmazlığına düştü. Beykoz'da annesi için kiralanan evde yaşanan kriz, Karahan'ın imzaladığı kontratın geçersiz olduğunu savunmasıyla daha da büyüdü. Ev sahibi, beş aydır kiralarını alamadığını iddia ederken, icra takibi başlatıldığını belirtti.

Kontrat imzalandı, kiralar ödenmedi

Ev sahibi Batuhan Bey, Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay ile 2023'te yapılan kontratın ardından, kiraların ödenmemesi nedeniyle hukuki süreç başlattı. Karahan'ın söz konusu evden çıkmadığı ve yıllık peşin ödenen kiraların da 2024'teki ödeme dönemi geldiğinde yapılmadığı öne sürülüyor.

İcra takibi başlatıldı

Ev sahibi Batuhan Bey, yasal haklarını aramak için icra takibi başlattığını ve hâlâ çözüm bulamadığını belirtti. Karahan ve eşi ise bu iddialara karşı bir açıklama yapmadı. Olay, ünlü oyuncunun kira sözleşmesiyle ilgili yaşadığı sorunları daha geniş bir şekilde gündeme taşıdı.