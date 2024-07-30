Biletlerin euro olarak satıldığını söyleyen oyuncu "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üzerimde euro olmadığı için utandım" dedi.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve geçtiğimiz aylarda gazeteci Tuba Kalçık ile nikah masasına oturan Mustafa Üstündağ, Mersin'de turistlik bir yere girerken yaşadığı euro ile bilet satışına tepki gösterdi.

"Üzerimde euro olmadığı için utandım"

Instagram hesabından hem TC kimliğini hem de euro ödeyerek girmek istediği Cennet-Cehennem mağaralarının biletlerini yayınlayan oyuncu "Dün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üzerimde euro olmadığı için utandım. Çünkü Mersin'in ben euro bölgesine bağlandığını bilmiyordum. Bunlar da Kültür Bakanlığı'nın üzerlerinde euro ibaresi olan 4 tane bilet. Dün gittiğimde Cennet – Cehennem 435 liraydı. Haftaya gelirseniz 550 lira verebilirsiniz. Çünkü euro olarak alıyorlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı bir şirkete devretmiş burayı" diyerek bakanlığın hesabını etiketledi.