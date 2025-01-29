Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar, katıldığı bir programda, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a sert bir tepki gösterdi. Yıldırımlar, Ceylan'ın "Ahlat Ağacı" filmindeki kamera arkası görüntülerini YouTube'da paylaşmasına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Kamera arkası görüntülerdeki eleştiri

Nuri Bilge Ceylan'ın, Bennu Yıldırımlar'a oyunculuk tavsiyeleri verdiği anlar, sosyal medya üzerinden büyük yankı uyandırmıştı. Ceylan, Yıldırımlar'a ezber konusunda eleştirilerde bulunarak, konsantrasyonun oyunculuk üzerindeki etkilerini tartışmıştı. Ceylan, “Konsantrasyon bozuyor, odaklanmayın, bırakın aksın o kendi kendine. Hayatta küçük, alakasız jestler ve mimikler var. Sırf rolün gerektirdiği şeyler kalmamalı,” şeklinde konuşmuştu.

"Bunun yayınlanması etik mi?"

Bennu Yıldırımlar, yıllar sonra o görüntülerle ilgili olarak, Ceylan’ın paylaştığı videoya tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, “Saygı duyup dinledim. İşin başka yerlere doğru gitmemesi açısından insan konuşmuyor diyeyim ben. Çekim ortamında her şey olabilir, söylenebilir. Ama bunun yayınlanması etik mi? Bence değil. O konu üzerinde düşünülmesi gerekir,” dedi. Bu açıklama, izleyenleri şaşkına çevirdi ve kamera arkası görüntülerin yayınlanıp yayınlanmaması gerektiği konusunda önemli bir tartışma başlattı.