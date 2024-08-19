Geçtiğimiz akşam, dünyaca ünlü DJ grubu Keinemusik'in performans sergilediği geceye katılan Cavadzade, dikkat çekici bir stil tercihiyle geceye damgasını vurdu.

Sosyal medyada tepki yağdı

Nesrin Cavadzade, etkinlikte beyaz bir pantolon ve beyaz crop top ile sade ama şık bir görünüm sergiledi. Ancak kombinine eklediği başörtüsü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Başına taktıği eşarp, Cavadzade'nin görünümünü alışılmışın dışında bir hale getirdi. Retro güneş gözlükleriyle tamamladığı kombini, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi ve "bu eşarp modası çok alakasız" ve "her yer açık baş örtülü" gibi yorumlarla eleştirildi.

Cavadzade'nin gece boyunca enerjik bir şekilde dans edip eğlenmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun cesur stil seçimlerine çeşitli tepkiler verirken, geceye dair görüntüler hızla yayılmaya başladı.

Ünlü oyuncunun bu ilginç stil tercihi, sosyal medyada geniş bir tartışma yaratırken, etkinlikteki performansı ve keyifli hali ile dikkat çekti. Nesrin Cavadzade'nin her zaman dikkat çekici ve alışılmışın dışında olan tarzı, bu etkinlikte de kendini gösterdi.