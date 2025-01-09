Duy Beni dizisinde yakın arkadaşlıkları ile tanınan Rabia Soytürk ve Meltem Akçöl, “Karantina” filminin galasında bir araya geldi. Başrol oyuncusu Akçöl, ilk kez beyaz perdeye adım attığı “Karantina” filmi için büyük bir heyecan yaşarken, Soytürk, galada arkadaşına olan desteğini sosyal medya paylaşımlarıyla da gösterdi.

Kanyon’da düzenlenen galaya katılan Soytürk, “Arkadaşımın ilk filmiydi. Onu zaten çok beğeniyorum, gurur duyuyorum. Ekip çok güzel bir iş ortaya çıkarmış,” dedi. İki oyuncunun birbirine olan yakın dostluğu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Film ekibi gala gecesinde buluştu

Karantina filmi, bu hafta vizyona girmeye hazırlanırken, galasında yönetmen Ahmet Topuz ve başrol oyuncuları Meltem Akçöl, Demirhan Demircioğlu, Onur Bay ve Taha Baran Özbek ile İlker Aksum ve Deniz Uğur da yer aldı. Rabia Soytürk’ün bu destekleyici tutumu ise filmin galasında dostluk ve işbirliğinin ön planda olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.