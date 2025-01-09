Amerika’da uzun yıllar yaşayan ve Türkiye'ye döndükten sonra oyunculuk kariyerine devam eden Didem Uzel, sektördeki büyük sorunları gündeme getirdi. Uzel, sektördeki pek çok oyuncunun mağdur olduğuna ve işlerin sadece belli 100 kişinin elinde döndüğüne dikkat çekti. Hürriyet’e verdiği röportajda, bu durumun nedeninin tekelleşme olduğunu belirten Uzel, "Bu yüzden influencer oldum. 30 senem çöpe gitti," diyerek sektöre dair hayal kırıklığını dile getirdi.

Yapımcılar ve ajanslara sert eleştiriler

Sektörün belirli bir grup insanın elinde dönmesinin oyuncular için büyük bir engel oluşturduğunu söyleyen Uzel, yapımcıların dizileri yurtdışına satarak büyük gelir elde ettiklerini, ancak yan karakterlerin ve alt kadronun her zaman göz ardı edildiğini belirtti. "Yan kastım, ama orası tekelleşmiş," ifadeleriyle, ana kadro dışındaki oyuncuların çoğunlukla bu tekelin dışında kaldığını vurguladı.

Rekabet Kurumu'nun soruşturması

Uzel’in açıklamaları, sektördeki ajanslar ve yapımcılar hakkında son günlerde gündeme gelen Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturmaları akıllara getirdi. Sektördeki güçlü isimlerin ve ajansların, oyuncular üzerinde kurdukları baskı ve tekelleşme süreci, hem sektördeki profesyonellere hem de izleyicilere yansımış durumda.