Geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere yansıyan ve setten bahseden Serra Pirinç, "Yaz dönemi olmasına rağmen insanlar diziyi sevdi ve izliyor. Emeğimizin karşılığını izleyici de görüyor olmak yorgunluğumuzu alıyor. Ayrıca Hazal'ı sevdikleri için de mutluyum" dedi. Oyuncu, dizinin gördüğü ilgiden ve izleyicilerin karakterini benimsemesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

"Aşk kötü bir duygu"

Serra Pirinç, aşk konusuna da değinerek çarpıcı itiraflarda bulundu. Genç oyuncu, "Aşk kötü bir duygu. Bütün hayatın aşk oluyor. Her şeyi ona göre ayarlıyorsun. Hayatımın bu döneminde tercih etmiyorum. Bazen kendimi çok kaptırıyorum, bu dönemde onu istemiyorum" ifadelerini kullandı.