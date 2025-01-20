İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma, magazin ve sanat dünyasında gündemin ilk sıralarında yer almayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ifadesine başvurulan dosyada, bu kez oyuncu Deniz Işın mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Savcılık, Deniz Işın'ın ifadesini alacak

Menajerlik sektöründeki tekelleşme ve kayırma iddialarını inceleyen savcılık, iddiaların merkezindeki Ayşe Barım ile ilgili olarak pek çok oyuncunun ifadesine başvuruyor. Oyuncu Deniz Işın'ın, 21 Ocak 2025 tarihinde saat 11.00’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade vermesi bekleniyor.

Savcılık, Işın'ın yaşadığı mağduriyetlerin soruşturma kapsamında detaylıca değerlendirilmesi için harekete geçti. İfadeye çağrılma sebebi, Işın’ın sosyal medyada Ayşe Barım hakkında yaptığı dikkat çeken paylaşımlar oldu.

"Kadın dayanışması beklenirken engellendik"

Deniz Işın, sosyal medya hesabında Ayşe Barım ile ilgili şu çarpıcı ifadeleri kullanmıştı:

"Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa, kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek."

Bu açıklamalar, Barım hakkındaki soruşturmanın kapsamını genişletirken, sektördeki diğer mağduriyetleri de gündeme taşıdı.

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Serenay Sarıkaya’nın da aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti. Sarıkaya'nın verdiği ifadelerde, menajerlik ajansları arasında yaşanan haksız rekabet ve sektördeki olası usulsüzlüklerle ilgili bilgiler sunduğu iddia edildi.

Soruşturma, savcılığın sektörde yaşanan tekelleşme iddialarını derinlemesine araştırdığı bir süreç haline geldi. Deniz Işın’ın da mağdur sıfatıyla vereceği ifadeyle, Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialar daha geniş bir çerçevede ele alınacak.

"İddialar mafyalaşmayı işaret ediyor"

Soruşturmanın odağında, Ayşe Barım'ın sektördeki etkin konumunu kötüye kullandığı ve bazı oyuncuların işlerini engellediği yönündeki iddialar yer alıyor. Deniz Işın'ın sosyal medyada paylaştığı ifadeler ise bu iddiaların ağırlığını artırmış durumda.

Savcılık kaynakları, Ayşe Barım hakkındaki suçlamaların detaylı şekilde incelendiğini ve soruşturmanın kapsamlı bir biçimde devam ettiğini belirtti.

Sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı

Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialar, sadece hukuki değil, aynı zamanda sosyal bir boyut da kazanmış durumda. Sanat dünyasında kadın dayanışması beklenirken engellendiklerini iddia eden oyuncular, bu süreçte seslerini duyurmaya devam ediyor.