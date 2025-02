Yasemin Kay Allen, ünlü isim Turabi Çamkıran’ın "Wine Me Dine Me" isimli şarkısına şaşırtıcı bir yorumda bulundu. Şarkı, sözleriyle gündeme oturmuş ve sosyal medyada geniş yankılar uyandırmıştı. Yasemin Kay Allen ise, şarkının altına yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çekti.

"Günümüz sanatçıları sizi örnek almalı"

Şarkıcı ve eski Survivor yarışmacısı Turabi Çamkıran'ın şarkısı "Wine Me Dine Me" sosyal medyada tepkilere yol açarken, Yasemin Kay Allen'ın yaptığı yorum, şarkıya olan ilgiyi daha da arttırdı. Allen, şarkının altına şunları yazdı: "Muhteşem bir eser. Ellerinize sağlık. Günümüz sanatçıları sizi örnek almalı. Bandırma'dan selamlar."

Allen’ın bu esprili ve dikkat çekici yorumu, sosyal medyada hızla yayıldı ve viral hale geldi.

Turabi’nin şarkısı gündemden düşmüyor

Turabi Çamkıran, ABD'deki yangında tüm servetini kaybettiğini açıklamış ve her şeye sıfırdan başlayacağını duyurmuştu. Sonrasında yayımladığı şarkısı "Wine Me Dine Me" ile gündeme gelmişti. Şarkının sözleri, büyük tepkilere yol açarken, ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen’ın yorumuyla olayın boyutları başka bir seviyeye taşındı.