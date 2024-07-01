Usta oyuncunun kızı Maggie Mull, acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu ve "Ailesi ve meslektaşları tarafından derinden özlenecek" ifadelerini kullandı.

Mull, Fernwood Tonight, Roseanne, Sabrina the Teenage Witch ve Arrested Development gibi popüler dizilerdeki rolleriyle tanınıyordu. Kızı Maggie Mull, paylaşımında babasının uzun bir hastalık sürecinden sonra vefat ettiğini belirterek, "Aklınıza gelebilecek her yaratıcı disiplinde mükemmel olmasıyla tanınıyordu. Bu şakayı komik bulurdu. Hiçbir zaman komik olmaktan vazgeçmezdi. Babam; eşi, kızı, arkadaşları, iş arkadaşları, meslektaşları, komedyenler ve müzisyenler tarafından derinden özlenecek." dedi.

Martin Mull ile Sabrina setinden fotoğraflar paylaşan Melissa Joan Hart, eski rol arkadaşına duygusal bir mesajla veda etti: "Huzur içinde yat dostum. İnanılmaz Martin Mull (Müdür Kraft), ebedi istirahatine bizi terk etti. Ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimi sunuyorum. Evimde asılı olan Martin Mull sanat eserine değer vermeye devam edeceğim!"

Martin Mull'ün ölümü, ailesi ve sevenleri tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.