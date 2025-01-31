Oyuncu Akasya Asıltürkmen, evlilik hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ekol TV'de yayınlanan "Balçiçek ile Bu Gece" programına konuk olan Asıltürkmen, yatakta mahremiyet ve evlilik üzerine çarpıcı yorumlar yaptı.

"Her şeyini gören bir erkekle mahrem kalmıyor"

Programda, "Yalnız mı yoksa eşle mi uyumak rahat?" sorusu gündeme geldiğinde Asıltürkmen, "Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek zorunda olmak istemiyorum" diyerek evlilik hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Bu açıklama, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sözleri üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen program sunucusu Balçiçek İlter, "Niye zorunda olasın?" diye sordu. Asıltürkmen ise cevabını şöyle açıkladı: "Çünkü aynı yatak. Evlisin artık, o yatağa yatıyorsun. Bir tane oda var. 7/24 senin her şeyini gören bir erkekle mahrem kalmıyor."