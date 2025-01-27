Kızılcık Şerbeti dizisinde Görkem karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Özge Özacar, diziden ayrıldıktan sonra arkadaşlarıyla yemek yerken objektiflere yansıdı. Görkem karakteriyle büyük beğeni toplayan Özacar, geçtiğimiz haftalarda diziye veda etmişti. Ancak, akşam yemeği sonrası görüntülenen oyuncunun gergin tavırları dikkat çekti.

Gergin tavırlı Görkem

Cihangir’de arkadaşlarıyla uzun süre sohbet eden ve keyifli bir akşam geçiren Özge Özacar, çıkışta karşısında magazin muhabirlerini görünce bir anda tavır değiştirdi. Keyfi kaçan oyuncu, “Arkadaşlar benden izin aldınız da mı çekiyorsunuz? Konuşmak da istemiyorum. Arkadaşlarımla yemek yedik, şimdi evimize gideceğiz” diyerek muhabirleri uyardı. Özge Özacar’ın, mekan önünde uzun süre taksi beklemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Yeni projeleri ve mutlu ilişkisi

Özge Özacar, geçtiğimiz aylarda iş insanı Oğuz Özmen ile aşkını ilan etmişti. 29 yaşındaki oyuncu, mutluluğunu “Çok mutluyum. Keyfimiz yerinde, daim olur inşallah” şeklinde dile getirmişti. Londra tatilinin ardından İstanbul’a dönen Özacar, yeni projeler okumaya devam ediyor.