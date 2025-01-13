Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın ilk sezonuyla tanınan oyuncu Zeynep Koçak, rol aldığı bir film setinde yaşadığı zorbalığı sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla ilk kez açıkladı. Gözyaşları içinde konuşan Koçak, sektörün karanlık yüzüne dikkat çekti.

"Sabahları makyajlı gelmek zorunda bırakıldım"

Koçak, videoda yaşadığı bir anıyı şu sözlerle paylaştı: “Oynadığım bir filmin setinde, prodüksiyon amiri ‘Sabah makyajsız gelince diğer oyuncuların morali bozuluyor’ dedi. Bu yüzden her sabah makyaj yaparak sete gitmek zorunda kaldım.”

Zeynep Koçak, sadece prodüksiyon amirinden değil, yönetmenden de benzer bir tutum gördüğünü ifade etti: “Setin yönetmeni, açıkça ‘Senden nefret ediyorum, seni sevmiyorum’ dedi. Bir buçuk ay boyunca bu zorbalıklara dayanarak oyunculuk yapmaya çalıştım.”

Zeynep Koçak, 23 yaşında sektöre başladığı dönemde aldığı dış görünüş eleştirilerinin baskısı altında kaldığını ve bunun kendisinde derin izler bıraktığını belirtti. Videonun sonunda şu uyarıyı yaptı:

“Lütfen bu paylaşımın altına ‘Bu yüzden estetik yaptırıyorsun’ gibi yorumlar yazmayın. Bu eleştirilerin bu noktaya varacağını hiç tahmin etmemiştim.”